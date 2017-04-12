Видеопоздравление Олега Новицкого с Днем космонавтики с МКС

Космические исследования — это настоящий локомотив развития земной цивилизации, отметил в своем видеообращении с орбиты Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Олег Новицкий, передает РИА Новости.

"Каждый год совершенствуются ракеты-носители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования. Развивается МКС, появляются новые модули", — добавил он, выразив уверенность, что уже в недалеком будущем человечество начнет создавать базы на Луне и Марсе.

Ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>