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В аэропорту Кишинева строят вторую взлетно-посадочную полосу

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Sputnik / EVGHENII PANASENCO
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO

Амбициозный проект реконструкции главных воздушных ворот Молдовы продолжает набирать обороты: Международный аэропорт Кишинева превратился в масштабную стройку – скоро здесь появится обновленный перрон и дополнительная взлетно-посадочная полоса

С целью оптимизации воздушного трафика компания "Avia Invest" —администратор Международного аэропорта Кишинева приняла решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 2400 метров, ширина — 45 метров.

Как заявил глава компании "Avia Invest" Петр Жардан, "взлеты и посадки самолетов на новой полосе будут осуществляться в режиме нон-стоп.

Таким образом, в период реконструкции основной взлетно-посадочной полосы (3590 метров) обслуживание рейсов будет осуществляться на новой полосе".

"В дальнейшем рейсы, оперируемые в кишиневском аэропорту, будут обслуживаться обеими полосами, что будет способствовать еще более динамичному развитию Международного аэропорта Кишинева", — сказал Жардан.

На сегодняшний день работы по реконструкции и развитию стратегических объектов в кишиневском аэропорту проводятся одновременно как в терминале, так и на территории аэродрома. Часть задач уже была с успехом реализована.

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Теги:
строительство второй взлетно-посадочной полосы, Международный аэропорт Кишинева, Avia Invest, Петр Жардан, Молдова, Кишинев





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