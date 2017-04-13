Австриец установил мировой рекорд, играя в видеоигру

Виртуальный марафон состоялся в центре Вены на открытой площадке, понаблюдать за попыткой Лоффельманна собралось немало зрителей. Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировала достижение — 28 часов, 43 минуты и 24 секунды, сообщает РИА Новости.

"Были соблюдены все международные рекомендации Книги рекордов Гиннесса. Я лично проверяла и контролировала происходящее, и поэтому могу подтвердить этот новый мировой рекорд", — сказала она.

Игра, в которую более суток играл юноша, представляла собой симулятор работы. По его словам, он чувствует себя прекрасно и рад тому, что принес своей стране новый мировой рекорд.

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