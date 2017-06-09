Встреча лидеров стран-участниц ШОС

Главы государств-членов ШОС — России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана — поставили свои подписи в Конвенции о противодействии экстремизму, а также утвердили заявление о борьбе с терроризмом и Астанинскую декларацию.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>