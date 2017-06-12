Автопробегом по бездорожью: в России прошли квадрогонки

Соревнования прошли на территории Краснодарского края и Адыгеи.

В гонках на квадроциклах принимали участие команды из России и стран СНГ.

Благодаря пересеченному рельефу местности и многочисленным водным преградам гонки на квадроциклах в этом году стали еще более напряженными и увлекательными.

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