Секреты грузинской кухни: как приготовить настоящий соус ткемали

Рецептом приготовления вкусного соуса ткемали со Sputnik Грузия поделилась известная в Грузии кулинар Натия Монтгомери.

Для приготовления соуса ткемали Вам понадобятся следующие ингредиенты: два кг. алычи, 400 гр. киндзы, которая уже зацвела, 50 гр. болотной мяты, 50 гр. укропа, 50 гр. сельдерея, 30 гр. сушеной кинзы, 20 гр. орегано, один острый перец, две головки молодого чеснока, красный молотый перец и соль по вкусу.

Заливаем алычу или ткемали четырьмя стаканами воды и кипятим. Когда разварится, остужаем, помещаем на дуршлаг и отжимаем. Потом мелко нарезаем зелень, перец и чеснок. Большую часть сока алычи ставим на огонь и доводим до кипения. Затем добавляем оставшуюся часть сока с мелко нарезанной зеленью.

Как только соус закипит, добавляем в него свежий и молотый перец, чеснок и соль. Теперь соус ткемали готов. Приятного аппетита!

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