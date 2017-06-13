Смешались в кучу кони, люди: под Минском прошла реконструкция битвы 1812 года

Главным представлением фестиваля стала гранд-баталии, в которой приняли участие более ста реконструкторов, отмечает Sputnik Беларусь.

По задумке организаторов в предполагаемой битве столкнулись воины из русской армии и великой армии Наполеона на полях сражений войны 1812 года.

В этом бою сошлись уроженцы белорусских земель: кто-то на стороне французов, а кто-то на стороне русских. Из битвы никто не вышел победителем. В конце баталии память павших героев почтили минутой молчания.

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