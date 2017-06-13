Давка на границе Украины с Польшей: тернистый путь в ЕС

Только за двое суток действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались почти три тысячи человек и 70% — в автомобильных пунктах пропуска на западе страны. В очередях у КПП не обошлось без давки. Как, например, на пограничной заставе "Шегини".

Жители Украины могут находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение полугода. При этом, разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцам данное соглашение не дает.

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