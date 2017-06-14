Sputnik Молдова – два года: новый рубеж и его итоги

В этом праздничном видеосюжете вы сможете увидеть все лучшее в работе Sputnik Молдова — деятельность корреспондентов сайта и радиостудии, спецпроекты, работу с партнерами агентства и, конечно же, наших собеседников — самых информированных и эрудированных в стране.

Журналисты Sputnik Молдова всегда на передовой информационного фронта, чтобы каждый день 24 часа в сутки жители нашей страны и зарубежья первыми узнавали о самых важных событиях.

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