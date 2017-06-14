Ксюша принимает заказы и шутит: первый робот-официант уже в деле

Ксюша — робот-андроид, созданный московскими разработчиками в единственном экземпляре. По словам Сергея Болгова, хозяина чебуречной, электронную официантку еще много чему нужно учить и лишь потом запускать серийное производство.

Передвигается Ксюша строго по проходам между рядами столиков — в ее программу заложена карта зала. Она может привезти посетителям меню и готовый заказ.

Сергей Болгов назвал робота Ксюшей в честь своей трехлетней внучки. Он купил и подарил роботу бусы из янтаря, чтобы подчеркнуть её принадлежность к Калининградской области.

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