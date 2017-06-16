Акробатка над Ниагарским водопадом

Трюк, во время которого Эрендира Валленда повисла над "Подковой", зацепившись зубами за специальное крепление, выполнялся на высоте около 90 метров, сообщает РИА Новости.

За воздушным представлением со смотровой площадки у водопада наблюдали около двухсот человек. Валленда также продемонстрировала несколько акробатических элементов на обруче, подвешенном к вертолету на тросах.

Таким образом, акробатка отметила пятилетие достижения ее мужа — 15 июня 2012 года известный американский цирковой артист, акробат, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ник Валленда стал первым человеком, прошедшим через Ниагарский водопад по канату.

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