Видеорецепт стейка с шоколадом и сливками

В качестве основы к стейку, повар Павел Куртеев использует сливки и коньяк. В итоге получается достаточно необычный и интересный вкус.
Для получения идеального вкуса, Павел берет вырезку "Тендерлойд" — мясо, с которым невозможно ошибиться.
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