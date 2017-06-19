Видеорецепт стейка с шоколадом и сливками

В качестве основы к стейку, повар Павел Куртеев использует сливки и коньяк. В итоге получается достаточно необычный и интересный вкус.

Для получения идеального вкуса, Павел берет вырезку "Тендерлойд" — мясо, с которым невозможно ошибиться.

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