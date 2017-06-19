Кадры с места бедствия: масштабное наводнение в Чили

Четыре человека погибли, около трех тысяч остались без крова в результате проливных дождей и снегопадов, обрушившихся на центральные и южные районы Чили. Смотрите видео с места бедствия.

На юге Чили, где наблюдаются масштабные разливы рек, около 34 тысяч человек остались без электричества, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Ливни и снегопад начались в Чили в ночь с четверга на пятницу. Крупные медные рудники, расположенные на севере страны, пока не подверглись удару стихии.

Местные власти продолжают следить за ситуацией, ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия.

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