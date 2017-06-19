Любимая песня Сталина в исполнении британского оркестра

Военные оркестры Грузии и Великобритании исполнили на площади Европы в Тбилиси песню "Сулико", которую больше всех других композиций любил Иосиф Сталин. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как звучала знаменитая песня в центре грузинской столицы в исполнении военных оркестров.
Военный оркестр Национальной гвардии Грузии и военный оркестр The Salamanca Band & Bugles of The Rifles Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии провели совместный концерт в Тбилиси.
Необычное мероприятие состоялось на площади Европы в историческом центре Тбилиси в рамках развития культурного диалога между Великобританией и Грузией и процесса углубления военного и гражданского сотрудничества двух стран.
Концерт был организован министерством обороны Грузии, посольством Великобритании в Грузии и мэрией Тбилиси.
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