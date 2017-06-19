Кадры с места наезда на мусульман в Лондоне

Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего в ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в Финсбери-парке. Фургон наехал на толпу людей.

Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим.

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