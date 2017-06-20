"Перспектива" и инновации в СМИ – новый тренд Молдовы и Sputnik

Конкурс "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году и стал логическим продолжением целой серии мероприятий, инициированных этим популярным СМИ и нацеленных на поддержку молодых журналистов в их профессиональном становлении и знакомстве с современным опытом и инновациями в сфере масс-медиа.

Второй Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал 20 декабря 2016 года.

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В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа — руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк, генеральный директор агентства Новости-Молдова Рита Цвик, ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко, доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев, директор телеканала РТР-Молдова Евгений Сергеев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков, заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко, генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован, главный редактор газеты "Аргументы и Факты в Молдове" Елена Шатохина, директор телевизионного канала "EuroTV" Дмитрий Китороагэ, координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбэ и фотожурналист Игорь Взоров.

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На конкурс было подано 28 заявок, из которых к участию были допущены 26 работ от 23 участников. Заявки подали жители центрального, северного и южного регионов республики, из Гагаузии и Приднестровья. Конкурсанты представили Кишинев, Комрат, Сороки, Тирасполь, Бендеры, Кагул и село Пашкань.

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Участие в конкурсе приняли журналисты и студенты и учащиеся лицея имени Николая Гоголя, Городского театрального лицея, Молдавского государственного университета, Славянского университета Республики Молдова, а также Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Победители трех первых мест во всех четырех номинациях получили памятные дипломы и ценные призы.

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В номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Лада Градескова, второе — Юлия Липовая, третье место разделили Виктор Ляхевич и Елена Сибова.

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В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Елене Держанской, второе — Сергею Луцкову, тертье — Анне Глушко.

В номинации "Лучшее фото" первой стала Арина Нилова, вторым — Вячеслав Татар.

В номинации "Лучшее видео" первое место занял Дмитрий Буймистру, второе — Алена Райлян, третье — Владислав Донигевич.

В специальной номинации жюри, за оригинальный подход к раскрытию темы, лучшими стали Елена Стоева и Николай Руссу.

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Специальные дипломы за активное участие в конкурсе и актуальность выбранной темы получили Ольга Голованова, Людмила Савенкова, Владимир Яричевский, Максим Мифтахов и Анна Болгарь.

Специальный приз, ноутбук от Посольства России в Молдове получил представитель молодежного движение "Воевод" Вячеслав Татар за активную помощь в работе по защите прав молодежи из социально уязвимых семей.

Специальные дипломы и памятные призы от Представительства Россотрудничества в Молдове получили также и Людмила Калкатинж, Александр Краевский, Мария Барускова и Дарина Кулакова, за отражение в молдавских СМИ актуальных проблем социального и нравственного самоопределения современной молодежи.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

Сертификаты об успешном окончании курса лекций Первого сезона Школы инновационной журналистики Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова получили Эвелина Гидикова, Юлия Липовая, Иван Московский, Елена Сибова, Владислав Думанов, Каролина Мельник, Николай Руссу, Юлия Любецкая, Людмила Калкатинж, Габриела Мельник, Алиса Тулбу, Андрей Безгин, Вячеслав Татар и Александр Осматеско.

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