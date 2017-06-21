В Молдове прошли состязания по Кинологическому биатлону

Лучшими были признаны инспектор-кинолог Пограничной полиции Серджиу Раду и его подопечная — собака по кличке Тина. Второе место досталось сотруднику Погранполиции Александру Избашу и собаке Аде, третье — сотруднику Пограниполиции Адриану Пыслару и псу Адольфу.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кинологический биатлон-2017: сотрудники Пограничной полиции - лучшие 25

Состязания проходили в селе Загаранча Унгенского района. Это уже третий Кинологический биатлон Молдовы, где демонстрируют свое умение кинологи и их питомцы, представляющие различные силовые структуры нашей страны — Пограничную полицию, Генеральный инспекторат полиции и Национальный инспекторат патрулирования.

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Участники должны были пробежать 9 километров, пройти болотистую местность, задержать преступника, перейти водоем сплавь, перенести тяжести, произвести выстрелы их пистолета и т.д.

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