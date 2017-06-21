В Испании нашли останки зауропода

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Между ним и российским лайнером встал Су-27. Смотрите кадры инцидента.
Двадцать одна команда кинологов состязалась за звание лучшей в Кинологическом биатлоне-2017.
Полиция оцепила центральный вокзал Брюсселя после теракта. Вечером 20 июня военные застрелили мужчину, устроившего небольшой взрыв на вокзале.
В пресс-центре Sputnik Молдова были подведены итоги Второго Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива" и первого этапа Школы инновационной журналистики.
Глава молдавского правительства Павел Филип обсудил с комиссаром по вопросам расширения и добрососедства ЕС Йоханнесом Ханом реформу избирательной системы в Молдове.
Депутаты румынского парламента утвердили вотум недоверия правительству страны под руководством Сорина Гриндяну.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, впервые посетивший в новой должности Москву, отказался отвечать на вопрос о притеснениях во Франции Sputnik и RT
Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.
Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.
Генконсульство России в эстонской Нарве запустило для посетителей онлайн-рубрику для ответа на самые популярные вопросы и разъяснения соотечественникам типичных ошибок при оформлении документов.
В Беларуси появится военная служба по мобилизации, соответствующие поправки приняла Палата представителей Национального собрания.
Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы – 99% населения верят в Бога.
В 2017 году Россия расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию. Впервые в Абхазии состоится бизнес-миссия 12 заводов из России, сказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.
Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны в честь главы государства Нурсултана Назарбаева.
В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялось открытие Дней культуры Кыргызстана в России.
Руководство Национального банка Таджикистана приняло решение об изъятии из оборота старых купюр для обновления рынка наличных денежных средств.
Председатель Сената Садык Сафаев назвал Афганистан приоритетным направлением внешней политики Узбекистана.
Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.
Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.
Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.
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