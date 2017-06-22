Почему важно знать правду о Великой Отечественной войне

22 июня отмечается 76-лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Сегодня не утихают споры о значении этой войны в судьбах стран бывшего СССР, Европы и мира. Эксперты говорили о причинах и следствиях ВОВ, о попытках фальсификации событий ВОВ. Также была затронута и современная военно-политическая ситуация, особенно эскалация сил НАТО в странах восточной Европы, которая вызывает тревогу у многих политиков и экспертов.

В мероприятии приняли участие:

в Кишиневе:

— доцент Приднестровского университета имени Т.Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр ШОРНИКОВ;

— исполнительный директор Фонда "Содружество", историк, политолог, доктор философии Борис ШАПОВАЛОВ.

В Минске:

— директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Бишкеке:

— экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Асанбек АЛЫМКОЖОЕВ;

— исполнительный директор общественного фонда "Единство" Олег СЕРНЕЦКИЙ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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