Решение о замене старых прав отложено, но не отменено

Власти отсрочили принятие решения об обязательной замене водительских прав старого образца, но не отказались от этой идеи. В ходе мероприятия эксперты рассказали о юридических аспектах проблемы и цене предполагаемого внедрения новшества.

Участники:

— экономический эксперт Серджиу УНГУРЯНУ;

— юрист Максим ГЫНГА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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