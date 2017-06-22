Решение о замене старых прав отложено, но не отменено

Власти отсрочили принятие решения об обязательной замене водительских прав старого образца, но не отказались от этой идеи. В ходе мероприятия эксперты рассказали о юридических аспектах проблемы и цене предполагаемого внедрения новшества.
Участники:
— экономический эксперт Серджиу УНГУРЯНУ;
— юрист Максим ГЫНГА.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
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