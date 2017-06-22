Ядерная "батарейка": сферы применения технической новинки

В России изобрели компактный ядерный источник питания на основе использования радиоактивного изотопа никель-63. Первая российская атомная "батарейка" на 2v была представлена на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве. Смотрите на видео, как выглядит устройство.

Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" ФГУП "НИИ НПО "Луч" (Подольск, Московская область) на форуме "Атомэкспо-2017" впервые представило макет компактного источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63, сообщает Sputnik Грузия.

Свойства никеля-63 (Ni-63) делают его очень удобной основой миниатюрных, безопасных и не требующих обслуживания бета-вольтаических источников питания с длительным (не менее 50 лет) сроком службы и относительно высокой удельной мощностью. Никеля-63 в природе не существует, поэтому его получают путем облучения нейтронами природного изотопа никель-62 в ядерном реакторе с дальнейшей радиохимической переработкой и разделением на газовых центрифугах.

Подобные источники питания можно будет использовать в разных областях, например, в медицине и космонавтике, а также труднодоступных районах и в экстремальных условиях. Благодаря свойствам Никель-63, такой источник питания безопасен для здоровья человека. А уже достигнутой в ходе испытаний мощности вполне достаточно для, к примеру, обеспечения работы кардиостимулятора.

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