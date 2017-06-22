Москвичи зажгли 1418 свечей накануне Дня памяти и скорби

Москвичи зажгли 1418 свечей вечером 21 июня в рамках акции "Линия памяти". Свечи были установлены на бордюре вдоль Крымской набережной, рядом с ними разместили красные листы отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день Великой Отечественной войны. Любой желающий мог зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней ВОВ, сообщает РИА Новости.

Организатором акции является Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и федерального государственного бюджетного учреждения "Роспатриотцентр".

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