Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Когда началась церемония, полил дождь и президент и все участники церемонии шли к Вечному огню под дождём, сообщает РИА Новости.

Участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.

В России и более чем в 80 странах мира сегодня пройдут акции в память о защитниках отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.