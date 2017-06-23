Врачи показали фашистскую пулю, извлеченную спустя 73 года

В ходе небольшой операции, которая длилась чуть более 7 минут, доктора вытащили из ноги Балтабая Казиева пулю 73-летней давности, сообщает Sputnik КАЗАХСТАН.

Участник Великой Отечественной войны был ранен в ногу еще в 1944 году в бою с фашистами. И более 70 лет пуля, попавшая в бедро, не мешала ветерану. Только недавно он обратился к врачам с жалобами боли. Каково же было удивление медицинских работников, когда они обнаружили, что причиной отека бедра была фашистская пуля. После операции врачи отдали пулю ветерану.