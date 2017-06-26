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Вкусная Армения: а вы уже пробовали "Пхпехани"?

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Sputnik.Лаура Саркисян, Карен Епремян
© Sputnik. Лаура Саркисян, Карен Епремян

Sputnik продолжает знакомить своих читателей с секретами национальной кухни. На сей раз предоставляем на пробу рецепт оригинального блюда повара из Армении

В поисках традиционных армянских рецептов корреспонденты Sputnik Армения в рамках рубрики "Вкусная Армения" отправились в мастерскую Седрака Мамуляна. Вместе с его ученицей и поваром одного из ресторанов Анной Матевосян приготовили аппетитное блюдо "Пхпехани".

Это авторское блюдо появилось совсем случайно. Перед Анной стояла задача создать нечто экстравагантное, но вкусное. Повар взяла за основу куриную грудку, добавила оливки и болгарский перец, консервированную кукурузу, зелень и специи. Какой в итоге получился салат — смотрите в видео.

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Теги:
Пхпехани, повар, рецепт, салат, блюдо, Анна Матевосян, Армения
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