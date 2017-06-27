Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии

Фестиваль проводится в Синае с 1935 года, а нынешний глава королевского дома Румынии Михай Первый — страстный поклонник ретро-автомобилей. Поэтому экс-монарх предложил для проведения этого события именно замок Пелеш, в 2006 году возвращенный королевскому дому Румынии. Именно здесь до отречения Михая от трона жила королевская семья.

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