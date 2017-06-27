Камеры зафиксировали момент взрыва автомобиля в Киеве

На записи видно, что взрыв произошел во время движения машины, после чего над местом происшествия стали подниматься клубы белого дыма. Обломки автомобиля разбросало по всей дороге, сообщает РИА Новости.

На месте ЧП работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели, возбуждено дело по статье "Теракт".

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