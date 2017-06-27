В лесу под Геленджиком найдены и спасены розовые собаки

Ежегодный фестиваль солнца прошел на южноамериканском континенте в Перу. Смотрите на видео, как перуанцы исполняли древние ритуальные танцы.
Боевая машина выехала за пределы проезжей части напротив киностудии "Беларусьфильм", где остановилась, встретив на своем пути дерево и столб.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб украинский военный.
Футбольные фанаты, приехавшие болеть за свои команды на матчах Кубка конфедераций, поделились своими впечатлениями от пребывания в России; смотрите на видео, что говорили зарубежные гости.
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, которая ждет ребенка, снялась обнаженной для популярного американского журнала.
Хорошая новость для водителей - в последующие две недели цены на бензин и дизель снова упадут.
Sputnik попытался выяснить, насколько жизнеспособен законопроект, по которому жители Приднестровья смогут получать пенсию на правом берегу Днестра – выдержит ли экономика страны дополнительную нагрузку.
Самый амбициозный арт-проект Балтийского региона - Рижское биеннале современного искусства (RIBOCA) – откроется в Риге в июле, его главной идеей станет перемен.
Апелляционный суд Литвы оставил в силе запрет на использование Шяуляйской кондитерской фабрикой Naujoji Rūta фантиков "Красная Шапочка" московской фабрики "Красный октябрь".
Эстония заняла последнее место среди стран Балтии по военной мощи и занимает 110-ю строку в общем рейтинге самых сильных армий мира.
Республика будет исключена из списка стран, для экспорта продукции в которые нужно разрешение канадских властей.
На военных базах Грузии появятся книжные уголки. Заботиться о всестороннем развитии солдат будет Национальная парламентская библиотека Грузии.
Молодежь Абхазии мечтает об идеологии, о точных ориентирах и внимании, считает экс-глава научно-исследовательского центра проблем молодежи при Фонде молодежи Абхазии Рамиль Ажиба.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу, где провел встречу один на один с главой Польши Анджеем Дуда.
Владимир Путин назначил замминистра обороны России Николая Панкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск.
На космодроме "Байконур" появится развлекательная туристская зона. Над концепцией зоны работают около десяти туристических компаний
На военных учениях российские штурмовики Су-25СМ с военной базы "Кант" при помощи ракетных ударов перекрыли маршруты движения условных террористов.
Сильный ливень на севере Таджикистана привел к сходу селевого потока, который разрушил часть селеотводной дамбы, размыл дороги и нанес ущерб десятку жилых домов.
Узбекистан назвали самым туристически доступным государством для посещения летом 2017 года.
День похорон осетинского ученого Нафи Джусойты объявлен в республике днем траура.
Самый амбициозный арт-проект Балтийского региона - Рижское биеннале современного искусства (RIBOCA) – откроется в Риге в июле, его главной идеей станет перемен.
Апелляционный суд Литвы оставил в силе запрет на использование Шяуляйской кондитерской фабрикой Naujoji Rūta фантиков "Красная Шапочка" московской фабрики "Красный октябрь".
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