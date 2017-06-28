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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Как живут молдаване в Белоруссии

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В среду, 28 июня, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев - Минск на тему: "Молдова - Беларусь: общее культурное пространство"

13 — 14 июля 2017 года запланирован официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. О том как развиваются гуманитарные связи между нашими странами, о жизни молдавской диаспоры в Белоруссии и белорусской в Молдове, об исторических связях между нашими странами шла речь на мероприятии.

Участники:
в Кишиневе:
—  председатель Белорусской общины РМ Юрий СТАТКЕВИЧ;
—  председатель белорусского культурного движения РМ Анна МАЗУР;
—  художник, член союза художников РМ Вячеслав ИГНАТЕНКО.

в Минске:
—  руководитель Общественного объединения "Община молдаван" в Республике Беларусь Антонина ВАЛЬКО;
—  поэт, член совета ОО "Община молдаван" Георгий ПУШКАШ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
видеомост, белорусы, молдаване, видеомост, Георгий Пушкаш, Антонина Валько, Вячеслав Игнатенко, Анна Мазур, Юрий Статкевич, Белоруссия, Молдова
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