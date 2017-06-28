Спасение лисенка из битума

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения жительницу Ижевска Анастасию Вотинцеву, которая во время "прямой линии" пожаловалась ему на условия в аварийном жилье, и подарил ей путевку в Сочи.
В среду, 28 июня, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев - Минск на тему: "Молдова - Беларусь: общее культурное пространство".
Ежегодный фестиваль солнца прошел на южноамериканском континенте в Перу. Смотрите на видео, как перуанцы исполняли древние ритуальные танцы.
Боевая машина выехала за пределы проезжей части напротив киностудии "Беларусьфильм", где остановилась, встретив на своем пути дерево и столб.
В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.
Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.
С 2018 года в Эстонии станет обязательной установка в жилых домах датчиков угарного газа.
Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.
В грузии предлагают ввести наказание за управление мопедом в нетрезвом состоянии.
Российские производители современной сельскохозяйственной техники ознакомили со своей продукцией абхазских фермеров в среду 28 июня в рамках бизнес-миссии, организованной Торговым представительством России в Абхазии.
Российская авиакомпания Red Wings Airlines получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.
Армения удовлетворена тем, как реализуется программа военно-технического сотрудничества с Россией.
С начала выставки ЭКСПО-2017 в Астане самыми популярными павильонами стали уголки России, Узбекистана и Индии.
Президент Алмазбек Атамбаев пригласил парламентскую делегацию России приезжать почаще, отдыхать в Кыргызстане и отозвался о приеме россиян, как о встрече с родней.
Всемирно известный футболист Криштиану Роналду дал автограф таджикскому фанату.
В России откроется еще одно Генеральное консульство Узбекистана - в Екатеринбурге. Известно, что представительства Узбекистана также могут появиться в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о создании Национального пантеона выдающихся граждан.
В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.
Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.
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