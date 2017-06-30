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Побег из зоопарка и гибель слона Вовы - 47 лет спустя

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В Ереване 47 лет назад случился переполох: из ереванского зоопарка сбежал слон Вова; жители города сбегались на проспект Мясникаяна, чтобы своими глазами посмотреть на слона, что называется, на воле

28 июня 1970 года слон Вова сбежал из ереванского зоопарка, отмечает Sputnik Армения.

Танкисты перекрыли Вове дорогу, не позволяя животному добраться до многолюдной части города. Неуправляемый слон переворачивал и раздирал клыками машины. Когда стало понятно, что вернуть Вову в зоопарк не получится, было принято решение о его ликвидации..

Автоматная очередь не помогла: раненое животное разбушевалось еще больше, сметая на своем пути все препятствия. Решили выстрелить из танка. Очевидцы утверждают, что не помогло и это, и Вова еще долго корчился в предсмертной агонии.

Спустя несколько часов безжизненное, окровавленное тело Вовы отвезли в зоопарк, где скормили его другим животным.

И хотя жестокое убийство Вовы произошло на глазах у всего Еревана, советские СМИ написать об этом, конечно, не могли. На следующий день во всех центральных газетах появилось сообщение: "Сбежавшего из ереванского зоопарка слона удалось вернуть, сейчас он находится в своем вольере".

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Теги:
слон Вова, зоопарк, слон, Ереван
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