Побег из зоопарка и гибель слона Вовы - 47 лет спустя

28 июня 1970 года слон Вова сбежал из ереванского зоопарка, отмечает Sputnik Армения.

Танкисты перекрыли Вове дорогу, не позволяя животному добраться до многолюдной части города. Неуправляемый слон переворачивал и раздирал клыками машины. Когда стало понятно, что вернуть Вову в зоопарк не получится, было принято решение о его ликвидации..

Автоматная очередь не помогла: раненое животное разбушевалось еще больше, сметая на своем пути все препятствия. Решили выстрелить из танка. Очевидцы утверждают, что не помогло и это, и Вова еще долго корчился в предсмертной агонии.

Спустя несколько часов безжизненное, окровавленное тело Вовы отвезли в зоопарк, где скормили его другим животным.

И хотя жестокое убийство Вовы произошло на глазах у всего Еревана, советские СМИ написать об этом, конечно, не могли. На следующий день во всех центральных газетах появилось сообщение: "Сбежавшего из ереванского зоопарка слона удалось вернуть, сейчас он находится в своем вольере".

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