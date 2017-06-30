Мини-лошадь по кличке Гулливер

Работы по бетонированию новой взлетно-посадочной полосы Кишиневского аэропорта находятся на последнем этапе.
Боевую экипировку "солдата будущего" показали на выставке, приуроченной к открытию Центра прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС". Концепт разрабатывается в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).
В Ереване 47 лет назад случился переполох: из ереванского зоопарка сбежал слон Вова; жители города сбегались на проспект Мясникаяна, чтобы своими глазами посмотреть на слона, что называется, на воле.
Это не средневековый замок. Это детский сад "Замок детства" в Подмосковье с собственной обсерваторией. В детсад ходят 150 малышей, а его площадь - 6 000 м2.
Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".
Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.
НАТО должен разместить в регионе Балтики дополнительные силы на время осенних российско-белорусских учений "Запад 2017", считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.
Число грузинских военнослужащих, задействованных в миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане останется неизменным.
Когда-то в горах Нового Афона для доставки древесины действовали узкоколейка и фуникулер, но уже 70 лет паровоз ржавеет без дела, а местный изобретатель хочет возродить канатку и запустить монорельс.
Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.
Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.
Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.
Посольство Ирана в Таджикистане закрыло торговое и культурное представительства в городе Худжанде.
Алжир рассматривает Узбекистан в качестве партнера для совместного освоения рынков Африки и Европы.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".
Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik