Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы

Избранница 30-летнего Месси — Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына, сообщает РИА Новости.
Boda Leo-Antonela: Así salieron después de la ceremonia civil. pic.twitter.com/hzPo7POSiu— Audible Sports (@AudibleSports) July 1, 2017
Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой — певицей Шакирой.
"Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.
#Messi y Antonela ❤💍 pic.twitter.com/PpUD6F0yMw— Audible Sports (@AudibleSports) July 1, 2017
Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.
¡Marido y Mujer! Leo #Messi y Antonela Roccuzzo ya se dieron el si en una ceremonia muy romántica. pic.twitter.com/vSzePim4sv— Audible Sports (@AudibleSports) June 30, 2017