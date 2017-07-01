Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы

Избранница 30-летнего Месси — Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына, сообщает РИА Новости.

Boda Leo-Antonela: Así salieron después de la ceremonia civil. pic.twitter.com/hzPo7POSiu — Audible Sports (@AudibleSports) July 1, 2017

Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой — певицей Шакирой.

"Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.