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"Великий поход" Китая в космос завершился неудачей: кадры старта ракеты

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Ruptly.
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Пуск самой мощной на данный момент китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") прошел неудачно - смотрите на видео кадры старта космической ракеты китайского производства

Представители космодрома ранее сообщили, что погодные условия благоприятны для пуска. Информации о причинах неудачи пока не поступало, сообщает РИА Новости.

Ракета "Великий поход-5" должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18". Проблемы появились вскоре после пуска. О каких именно неполадках идет речь, пока не сообщалось. Комментариев от официальных лиц также не поступало.

"Чанчжэн-5" — это китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.

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Теги:
ракета, "Великий поход-5", Китай, Оборона
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