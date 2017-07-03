ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Илан Шор приглашен в Европейский парламент

В сети появились кадры, снятые пассажиром самолета Fly One, который вынужден был совершить экстренную посадку.

Мясо Украины запрещено к ввозу в Молдову из-за вспышек африканской чумы свиней, но это не останавливает тех, кто пытается провозить его в нашу страну.