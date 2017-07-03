Что пережили пассажиры Fly One в небе: кадры очевидца

Самолет авиакомпании Fly One, вылетевший в воскресенье, 2 июля, из греческого Ираклиона в Кишинев, в срочном порядке вернулся в аэропорт имени Никоса Казанзакиса, из которого стартовал.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Как "выбить" компенсации у авиакомпаний

На видео запечатлено, как дым распространился в салоне, а люди были в шаге от паники. Пилоты судна продемонстрировали настоящий профессионализм, вовремя отреагировав на нештатную ситуацию и посадили самолет без происшествий.

Кстати, позже один из пассажиров сказал, что в салоне был не дым, а холодный воздух предположительно из кондиционера.

Итак, к счастью, никто в этом инциденте не пострадал. Скандал произошел уже на земле, когда пассажиры вынуждены были задержаться на 12 часов в аэропорту Ираклиона в ожидании следующего рейса на Кишинев.

Как утверждают пассажиры, большинству из них не досталось воды и еды. Только спустя сутки представители Fly One выступили с объяснением. Инцидент произошел из-за сигнала от системы управления воздушного судна, потребовалась дополнительная проверка. На борту находились 170 пассажиров, им предоставили приют, обеспечили едой.

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