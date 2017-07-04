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Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания

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    Генпрокуратура Литвы передала вильнюсскому суду дело о событиях 13 января 1991 года, по которому обвиняются еще два гражданина России.



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