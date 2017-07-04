Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания

7–8 июля в Гамбурге пройдет саммит G20. Мировая экономика, вступившая в эпоху глобализации, переживает сложный этап. Возникли многочисленные диспропорции в финансовой сфере, способные подорвать стабильность экономического развития. Замедлились темпы роста международной торговли. С приходом к власти в США президента Дональда Трампа усилилась угроза протекционизма. Между промышленно развитыми странами обозначились существенные разногласия по различным вопросам мирового развития, включая торговлю, инвестиции, климат и целый ряд других.

Об этом и других темах говорили эксперты.

Участники:

— заместитель руководителя Центра – руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей КАРАТАЕВ;

— руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав ХОЛОДКОВ;

— старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай ТРОШИН.

Мероприятие транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж, на сайте Sputnik Молдова и в Facebook.