Картонные номера: в Кишиневе водитель сам нарисовал номера на прицеп

Маршрут авто, которое было снято на видео, таков: улица Соколень, потом улица Дойна, далее авто поехало по улице Михай Витязул вверх в сторону проспекта Штефана чел Маре.

Согласно ПДД, штраф за плохо читаемые, а также не оформленные по правилам номера в Молдове составляет 150 до 300 леев, плюс начисление — два штрафных балла.

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