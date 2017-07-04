Совместная пресс-конференция президента РФ и председателя КНР

В Кыргызстане, одном из пансионатов на побережье проходит международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества"
Во вторник, 4 июля, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла трансляция из Москвы круглого стола на тему: "Саммит G20 в Германии: повестка и ожидания".
Это видео было прислано читателем Sputnik Молдова в нашу редакцию, у авто номера обычные, какие и должны быть, а у прицепа - нарисованные (судя по всему фломастером) на картоне.
В республике Алтай щенок хаски по кличке Тося забрался в отделение морозильной камеры и всячески отказывался покидать свое убежище. Смотрите на видео, как животное спасалось от летнего зноя необычным способом.
Молдавские власти дождались - Европарламент все-таки решил выделить республике 100 миллионов евро: на что пойдут деньги европейцев?
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В ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» будет отрабатываться военная операция против НАТО, считает президент Эстонии.
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Сегодня в США отмечают День независимости, в Норвегии День рождения королевы, а в Латвии – День памяти жертв геноцида еврейского народа.
Студенты из вузов Пскова и Псковской области уже второй год приезжают в Литву, для ухода за воинскими захоронениями.
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