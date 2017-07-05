Хищный котенок: в сафари-парке появился на свет детеныш леопарда

Дальневосточный или амурский леопард — редкий хищник семейства кошачьих. Вид находится на грани вымирания. На февраль 2015 года насчитывалось всего 57 особей на территории национального парка "Земля леопарда" и от 8 до 12 в Китае, отмечает Sputnik Латвия.

Животное занесено в Красную книгу МСОП, Красную книгу России, в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Амурский тигр — самый крупный тигр в мире, единственный из тигров, освоивший жизнь в снегах.

Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации. В России на Дальнем Востоке насчитывается чуть более 500 особей этого вида.

Парк "Тайган" — крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных. В общей сложности там обитают 2500 представителей фауны, в том числе 60 львов и 40 тигров. Парк, расположенный в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 гектара.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>