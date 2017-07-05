Пугало 2.0: чужой огород - потемки

Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.
Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.
Заседание Зиновьевского клуба: "Выборы в Германии и грядущее переформатирование Европы"
Смотрите на видео первые шаги маленького дальневосточного леопарда Каспера, который появился на свет в крымском сафари-парке.
В Кыргызстане, одном из пансионатов на побережье проходит международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят совместную встречу в рамках рабочего визита китайского лидера в Москву.
Миф о «российской угрозе» помог странам Балтии опередить балканские государства в присоединении к ЕС и НАТО, считает сенатор Косачев.
Две трети населения Литвы опасаются военного конфликта на территории страны – рост подобных настроений фиксируется уже второй год.
Из-за надуманной российской угрозы власти Эстонии готовы поступиться такой важной европейской ценностью, как «зеленая энергетика».
Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции одного белорусского комбината, еще четыре предприятия – на контроле.
Рейс Санкт-Петербург-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways – Airzena был задержан в аэропорту Пулково из-за сообщения о бомбе на борту.
Что такое отдых в Абхазии по системе акымзарак-inclusive, и к какому типу курортников вы относитесь, узнаете из материала Sputnik.
Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.
В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.
Алматинец с помощью солнечных батарей производит больше электричества, чем потребляет сам, а остатки продает государству.
Совет Федерации РФ поддерживает предложение о разрешении кыргызстанцам работать в России по национальным водительским удостоверениям.
Таджикистан не может отозвать у авиакомпании «Ямал» право на выполнение рейсов – перевозчиков назначает Россия.
Учения ВВС Узбекистана, в ходе которых авиация уничтожила условного противника, показали по местному телевидению впервые за десять лет.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.
Миф о «российской угрозе» помог странам Балтии опередить балканские государства в присоединении к ЕС и НАТО, считает сенатор Косачев.
Две трети населения Литвы опасаются военного конфликта на территории страны – рост подобных настроений фиксируется уже второй год.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik