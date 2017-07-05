Пугало 2.0: чужой огород - потемки

Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.