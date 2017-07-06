Итальянский фермер "нарисовал" портрет Путина на поле

В Международном аэропорту Кишинева состоялись тактические учения по ликвидации последствий пожара. В них приняли участие команда пожарных и спасателей главных воздушных ворот Молдовы, а также специалисты Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.