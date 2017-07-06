Итальянский фермер "нарисовал" портрет Путина на поле

Спасители доставили испуганное животное на берег и накормили рыбой, для него уже ищут новый дом
В Международном аэропорту Кишинева состоялись тактические учения по ликвидации последствий пожара. В них приняли участие команда пожарных и спасателей главных воздушных ворот Молдовы, а также специалисты Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.
В поисках адреналина - как в Молдове становятся супер-героями, нарушая правила дорожного движения.
"Тетрис" для паяльника TS100 - ноу-хау некоего пользователя сетей под ником Joric, который опубликовал инструкцию по установке игры и разместил видеоролик на канале в Youtube
Древний языческий праздник Ивана Купалы, посвященный дню летнего солнцестояния – одна из главных дат в славянском календаре, которую празднуют 7 июля.
В высшем законодательном органе Молдовы одобрили проект поправок в законодательство, которые меняют правила предоставления отпуска трудящимся.
Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс узрел в идее всенародных выборов президента страны русский след.
Литва не слишком огорчена из-за того, что предложенная ею резолюция по БелАЭС была отклонена на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В Таллине пройдет неофициальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС, на которой обсудят вопросы безопасности и миграции.
Пресс-секретарь президента Беларуси подтвердила подлинность ставшего скандальным селфи блогера Виктории с президентом Лукашенко.
Известный в прошлом футболист Каха Каладзе покинет должность министра энергетики Грузии, так как будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси.
Лагерь Сухумского Дома Юношества в Ауадхаре развивает у детей жизненные навыки – первой помощи, преодоление препятствий, выживания в сложных условиях.
В Азербайджане люди, долгие годы не имевшие возможности получить образование, пойдут в школу.
Армения подвела итоги двух лет членства в ЕАЭС - экспорт из Армении увеличился, а цены на импортируемые товары снизились.
В Астане завершился пятый раунд сирийских переговоров. Корреспонденты Sputnik в кулуарах проследили за тем, как менялись настроения и ожидания.
Региональный проект Digital CASA – трансграничная телекоммуникационная сеть – свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.
Почему популярны религиозные сайты знакомств и кого ищут в интернете представители разных религий.
В школах Узбекистана с начала нового учебного года появится ставка «лидера молодежи» - соответствующий указ подписал президент.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились о газификации республики.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс узрел в идее всенародных выборов президента страны русский след.
Литва не слишком огорчена из-за того, что предложенная ею резолюция по БелАЭС была отклонена на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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