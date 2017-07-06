Joric больше не будет бедным: "Тетрис" на паяльнике - его "know how"

Пользователь под ником Joric создал игру "Тетрис" для паяльника TS100. Он опубликовал инструкцию по установке игры и разместил видеоролик на канале Youtube

Паяльник обладает экраном и возможностью прошивки через USB-порт, благодаря чему игра и была установлена на инструмент. Управление в игре осуществляется с помощью двух кнопок на корпусе.

"Тетрис" — компьютерная игра, изобретенная в СССР Алексеем Пажитновым и представленная общественности 6 июня 1984 года. Идею "Тетриса" ему подсказала купленная им игра в пентамино.