В аэропорту Кишинева огонь и дым: что произошло

Как пояснили в пресс-службе "Avia-Invest" (компания-администратор Международного аэропорта Кишинева), цель учений — проверка работы в чрезвычайной ситуации, а также уровня подготовки персонала аэропорта и служб, которые сотрудничают с ними в операциях по спасению и тушению пожаров.

По сценарию симуляции авиаинцидента, самолет ИЛ-18 запросил дозаправки топлива. В ходе проверки на воздушном судне якобы выявили техническую неисправность, в результате которой произошла утечка топлива. Таким образом, огонь охватил около 50 квадратных метров. На место происшествия прибыли команда спасателей и пожарных Международного аэропорта Кишинева, а также другие службы — "Aeroport Handling", MGH Ground Handling. Затем к ним по плану учений присоединились специалисты Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД. Согласно сценарию, спасатели ликвидировали пожар, который распространился на площадь в 300 квадратных метров. Всего в учениях приняли участие 50 специалистов.

В "Avia Invest" отметили, что подобные практические учения повышают уровень подготовки персонала, способствуют оптимизации процесса работы спасателей и пожарных в чрезвычайных ситуациях и сохранению высокого уровня безопасности в аэропорту Кишинева.