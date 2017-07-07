Путин и Меркель обменялись рукопожатием на встрече участников G20

Судя по тому, что происходит вокруг саммита G20, ситуация в мире, действительно, очень напряжена, и у некоторых уже сдают нервы… Нынешний саммит, кажется, обещает быть самым скандальным за всю историю существования данной площадки общения стран с крупными экономиками.

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