Путин и Меркель обменялись рукопожатием на встрече участников G20

Российский лидер приехал на саммит вслед за турецким президентом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.
Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
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