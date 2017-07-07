Ночные столкновения полицейских с протестующими в Гамбурге

Глава компании-администратора главных воздушных ворот Молдовы "Avia Invest" Петр Жардан объявил о завершении бетонирования первых 1250 метров новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, которые были построены с нуля, и перрона.
Sputnik Молдова транслирует встречу лидеров двух государств в прямом эфире.
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, марширующих в пятницу утром по улицам Гамбурга в знак протеста против проведения саммита "Большой двадцатки", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись рукопожатием в ходе церемонии приветствия участников саммита G20.
Первое личное общение президентов России и США состоялось "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
Завершен сбор подписей для проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева.
Список компенсируемых лекарств в Молдове расширен: кто может воспользоваться бесплатными лекарствами и препаратами со скидкой.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.
Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.
Грузинские спасатели ищут девятерых туристов, пять из которых американцы, в высокогорной местности республики.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.
Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.
Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.
Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.
Таджикистан хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития дополнительные средства для модернизации Кайраккумской ГЭС.
Президент Афганистана предлагает Узбекистану и Туркмении присоединиться к региональному энергетическому проекту CASA-1000.
Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.
Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.
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