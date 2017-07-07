Преобразования в аэропорту Кишинева продолжаются: что ждет пассажиров

Модернизация инфраструктуры Международного аэропорта Кишинева продолжается. Объем всех проделанных работ в Международном аэропорту Кишинева в настоящий момент превышает 100 тысяч квадратных метров.

"Чтобы избежать проблем, связанных с безопасностью полетов, не создавать дискомфорт пассажирам и авиакомпаниям, а также иметь возможность работать круглосуточно, принято решение построить в Международном аэропорту Кишинева вторую взлетно-посадочную полосу. Сегодня завершены работы по бетонированию ее первого сегмента длиной в 1250 метров", — отметил глава "Avia Invest" Петр Жардан.

Решение построить вторую взлетно-посадочную полосу, чтобы не ограничивать траффик в аэропорту, было принято на период реконструкции основной полосы длиной в 3590 метров.

По словам Жардан, на данный момент на этом участке взлетно-посадочной полосы монтируются сигнальные огни. Он отметил, что работы проведены на самом современном уровне с соблюдением высочайших стандартов качества, которые используются лучшими аэропортами мира.

"Завершаются работы на расширенном перроне. Сейчас они проводятся на боковых сегментах. Таким образом, осталась последняя стометровка. В течение двух-трех дней эти работы будут завершены", — сказал эксперт.

Он отметил, что перрон расширен дополнительным построенным с нуля сегментом площадью в 45 тысяч квадратных метров, где будут размещены парковочные места для самолетов. В результате модернизации перрона и реконструкции существующих сегментов Международный аэропорт Кишинева теперь располагает 27 полностью функциональными парковочными местами. А это, как подчеркнул глава "Avia Invest", значительно превышает обязательства по реконструкции парковочных мест для самолетов, предусмотренные первым этапом модернизации.

Жардан пояснил, что в условиях высоких температур компания-администратор выделяет все необходимые ресурсы для того, чтобы ход работ по реконструкции аэродрома не прерывался. Для этого стройка в усиленном режиме ведется и в ночное время. Количество единиц техники, вовлеченной в процесс, удвоили. Ежедневно на строительной площадке аэропорта трудится более 200 рабочих и 120 единиц спецтехники.