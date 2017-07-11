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НАТО: стратегия на постсоветском пространстве. Кто следующий?

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Во вторник, 11 июля, в 14.00 в мультимедином пресс-центре Sputnik Молдова прошла трансляция из Москвы круглого стола на тему: "Североатлантический альянс: стратегия на постсоветском пространстве. Кто следующий?"

9-10 июля Украину посетила представительная делегация Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Визит приурочен к 20-й годовщине подписания в Мадриде 9 июля 1997 года Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Также состоялся визит на Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Руководство Украины активно лоббирует идею вступления в НАТО. Поставлена цель к 2020 году привести сектора безопасности и обороны к стандартам НАТО. О целях и об интересах НАТО на постсоветском пространстве шла речь в рамках круглого стола.

Участники:
— член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей КОНДРАТЬЕВ;
— заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
— директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
— член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ;
— заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.

Мероприятие транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте ru.sputnik.md и в FB.

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