Видеофакт: полиция показала квартиру проститутки

В литовском Каунасе кадр полиции попали кровать и презервативы. За три дня видео набрало более 22 тысяч просмотров.
В Литве за занятие проституцией грозит штраф до 300 евро.
В литовском Каунасе кадр полиции попали кровать и презервативы. За три дня видео набрало более 22 тысяч просмотров.
В Литве за занятие проституцией грозит штраф до 300 евро.
Во вторник, 11 июля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Минск на тему: "Молдавско-белорусские отношения: перспективы сотрудничества".
Торговый центр "РИО" загорелся на северо-востоке Москвы. Покупатели и персонал торгового центра были эвакуированы. В результате ЧП пострадали 14 человек, госпитализированы 10 из них
Учитель в США затроллил учеников мастер-классом по подбрасыванию бутылок
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
"Биометрический Киев" - что ответил президент Молдовы Игорь Додон на идею Украины пропускать на свою территорию только по биометрическим паспортам.
Этнические молдаване в Беларуси - свои, но с изюминкой, считает руководитель общественного объединения "Община молдаван" Антонина Валько.
На расчистку Кишинева от сухих веток понадобится не менее месяца: в муниципалитете обращают внимание на опасность складирования хвороста.
Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.
Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».
Департамент здоровья сообщает, что в прошлом месяце клещевой энцефалит был диагностирован у семи жителей Эстонии, а боррелиоз у 83.
МИД Беларуси может закрыть неэффективные загранучреждения, а вместо них открыть посольства и консульства в перспективных странах.
Международные партнеры Грузии советуют продолжать диалог с российскими властями в формате Абашидзе-Карасин.
Благотворительный забег «Бежим со смыслом» состоится в Сухуме и станет самым масштабным спортивным мероприятием этого лета.
Азербайджан инвестирует $60 миллионов в иранские железные дороги, чтобы в будущем иметь выход на рынки стран Персидского залива.
Археологические раскопки древнего сооружения, найденного на склоне горы Килиса-Кая под Судаком, могут привести к обнаружению армянского храма.
За месяц работы ЭКСПО в Астане выставку посетили почти миллион человек, а общее количество заходов подбирается в шести миллионам.
Журнал National Geographic включил Кыргызстан в Топ-10 стран, которые следовало бы посещать большему числу путешественников и туристов.
В ряды ИГ за три года вступили более тысячи граждан Таджикистана, около 300 из них погибли, а 70 вернулись на Родину.
Курс доллара побил исторический максимум в Узбекистане, преодолев отметку в 4 тысячи сумов, евро так же подрос.
В Москве проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева.
Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.
Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».
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